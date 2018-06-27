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Інтерв'ю

В ОБСЄ зафіксували 215 вибухів на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 00:42
Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)
Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

В ОБСЄ констатували зменшення кількості порушень

Учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (ОБСЄ) зафіксували 215 вибухів на Донбасі. Про це йдеться в звіті місії.

"В Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 190 вибухів, порівняно з попередньою добою, коли, серед іншого, було зафіксовано приблизно 280 вибухів. У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 25 вибухів, порівняно з попередньою добою , коли було зафіксовано близько 100 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, учасники місії уточнили повідомлення про жертви серед цивільного населення.

"В Трехизбенке 43-річний чоловік повідомив спостерігачам, що 22 червня, коли він знаходився біля струмка, стався невеликий вибух, в результаті якого він отримав поранення правої щиколотки. Чоловік розповів, що він почув якийсь хлопок, а також побачив дим і вогонь біля ніг, а потім помітив, що його нога була в крові. За його словами, він вирушив за допомогою в довколишній магазин, розташований на цій же вулиці, і потім карета швидкої допомоги доставила його в центральну обласну лікарню до н. п. Новоайдар для надання медичної допомоги", - зазначено у звіті місії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (ОБСЄ) зафіксували 115 вибухів на Донбасі.

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Теги публікації: Донецьк, ОБСЄ, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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