Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе. Данные наведены за 29 октября.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 30 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых были вблизи Авдеевки и недалеко от Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области СММ зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, все взрывы неопределенного происхождения.

Всего с начала перемирия 27 июля уже зафиксировали 1945 нарушений режима перемирия.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ зафиксировала одно нарушение прекращения огня за сутки.

РБК-Украина писало, что вечером 29 октября боевики нарушили перемирие на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Кроме того, 30 октября в результате обстрела погибли двое военных ВСУ.