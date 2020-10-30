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ОБСЕ зафиксировала одно нарушение на Донбассе за сутки

Донбасс, Пятница 30 октября 2020 05:55
ОБСЕ зафиксировала одно нарушение на Донбассе за сутки
Фото: ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

На Донбассе Специальная мониторнговая миссия ОБСЕ зафиксировала одно нарушение прекращения огня за сутки. Нарушение зафиксировали в Донецкой области вблизи села Бетманово (Красный Партизан).

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, как и в предыдущем отчете. Последний раз нарушение в области зафиксировано 25 октября.

Всего с начала перемирия на Донбассе СММ зафиксировала в общей сложности 1906 нарушений режима прекращения огня, в том числе 576 взрывов, 30 снарядов в полете, 16 дульных вспышек, 23 осветительных ракет и 1261 очередь и выстрел.

Напомним, вечером 29 октября боевики нарушили перемирие на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

За предыдущие сутки, 28 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.

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