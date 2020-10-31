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ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

Субота 31 жовтня 2020 01:59
ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі
Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі. Дані наведені за 29 жовтня.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 30 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких були поблизу Авдіївки і недалеко від Донецької фільтрувальної станції.

У Луганській області СММ зафіксувала дев'ять порушень режиму припинення вогню, всі вибухи невизначеного походження.

Всього з початку перемир'я 27 липня вже зафіксували 1945 порушень режиму перемир'я.

Нагадаємо, раніше СММ ОБСЄ зафіксувала одне порушення припинення вогню за добу.

РБК-Україна писало, що ввечері 29 жовтня бойовики порушили перемир'я на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Крім того, 30 жовтня, в результаті обстрілу загинули двоє військових ВСУ.

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