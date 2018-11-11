Над оккупированной территорией Донбасса "глушили" беспилотник миссии ОБСЕ

Иллюстративное фото (osce.org)

Конроль над БПЛА удалось восстановить только после выхода с территории глушения

На оккупированной территории Донбасса около населенного пункта Корсунь беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся "глушению". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ.

Сообщается, что это произошло 8 ноября 2018 года. Во время пролета над районами рядом с населенным пунктом Корсунь, БПЛА миссии потерпел серьезного глушения.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения. Инцидент оценивается как крайне серьезный, поскольку большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали", - говорится в отчете СММ.

Операторам миссии все же удалось восстановить контроль над БПЛА после того, как он в аварийном режиме покинул район, где происходило глушение сигнала.

Также в СММ напомнили, что в 2016 году БПЛА СММ дальнего радиуса действия было утеряно во время пролета над этим самым населенным пунктом.

Напомним, на оккупированном Донбассе обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе оккупированного Желтого.