ОБСЕ зафиксировала вражеские танки вблизи Луганска

Фото: танк Т-72 (из открытых источников)

Танки зафиксированы в районе населенного пункта Новоселовка

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила, что 28 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление вражеских танков вблизи Луганска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции объединенных сил в Facebook.

По данным украинской стороны СЦКК противник продолжает накапливать оружие и боевую технику, включая танки, в местах запрещенных минскими договоренностями.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 30 ноября 2018, мониторинг отвода вооружений, предусмотренный комплексом мер и дополнением к нему, а также меморандумом, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал неподалеку от населенного пункта Новоселовка, который расположен на запад от Луганска, 5 танков.

"Вероятно T-72", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины подтвердили отсутствие потерь среди подразделений операции объединенных сил на Донбассе.