ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі

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Найбільшу кількість порушень зафіксовано в районах на південь від Ясинуватої і на захід від Саханки

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях у вихідні. Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що у період із вечора 18-го до вечора 19 жовтня у Донецькій області спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 165 вибухів, проти приблизно 485. У Луганській області - 14 вибухів, проти близько 160.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано в непідконтрольних Україні районах на південь від Ясинуватої (16 км на північний схід від Донецька) і на захід від Саханки (97 км на південь від Донецька).

У Луганській області найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в підконтрольних Україні районах на схід від н. п. Золоте (60 км на захід від Луганська) і на північний схід від Попасної (69 км на захід від Луганська).

У період із вечора 19-го до вечора 20 жовтня СММ констатувала подальше зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши близько 30 вибухів. Найчастіше режим тиші порушувався в підконтрольних урядові районах на східно-північний схід і схід від Майорська (45 км на північний схід від Донецька), а також на південний захід і західно-південний захід від Ясинуватої.

У період із вечора 19-го до вечора 20 жовтня спостерігачі ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень режиму "тиші", зафіксувавши 115 вибухів.

Більшість вибухів зафіксовано в непідконтрольних Україні районах на південний захід від Первомайська (58 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, 20 жовтня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в районі розведення сил.

Раніше повідомлялося, що представники США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в Золотому і Петровському.



Відзначимо, в штабі ООС не вважають розведення сил на Донбасі здачею позицій.