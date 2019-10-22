ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 04:32
ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

Найбільшу кількість порушень зафіксовано в районах на південь від Ясинуватої і на захід від Саханки

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях у вихідні. Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що у період із вечора 18-го до вечора 19 жовтня у Донецькій області спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 165 вибухів, проти приблизно 485. У Луганській області - 14 вибухів, проти близько 160.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано в непідконтрольних Україні районах на південь від Ясинуватої (16 км на північний схід від Донецька) і на захід від Саханки (97 км на південь від Донецька).

У Луганській області найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в підконтрольних Україні районах на схід від н. п. Золоте (60 км на захід від Луганська) і на північний схід від Попасної (69 км на захід від Луганська).

У період із вечора 19-го до вечора 20 жовтня СММ констатувала подальше зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши близько 30 вибухів. Найчастіше режим тиші порушувався в підконтрольних урядові районах на східно-північний схід і схід від Майорська (45 км на північний схід від Донецька), а також на південний захід і західно-південний захід від Ясинуватої.

У період із вечора 19-го до вечора 20 жовтня спостерігачі ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень режиму "тиші", зафіксувавши 115 вибухів.

Більшість вибухів зафіксовано в непідконтрольних Україні районах на південний захід від Первомайська (58 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, 20 жовтня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в районі розведення сил.

Раніше повідомлялося, що представники США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в Золотому і Петровському.

Відзначимо, в штабі ООС не вважають розведення сил на Донбасі здачею позицій.

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню В окупованій Горлівці троє дітей загинули в результаті пожежі
Новини України ДонецькОБСЄДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся