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США в ОБСЕ призвали Россию дисциплинировать боевиков в Золотом и Петровском

Новости » В мире    19.10.2019 - 01:44
США в ОБСЕ призвали Россию дисциплинировать боевиков в Золотом и Петровском
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

США проявляют осторожный оптимизм относительно возобновленного разведение сил в Золотом и Петровском

Россия должна заставить пророссийских боевиков не нарушать перемирие на Донбассе, чтобы состоялось разведение сил в Золотом и Станице Луганском. Об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словами, США проявляют осторожный оптимизм относительно возобновленного разведение сил в Золотом и Петровском может следовать за прогрессом в Станице Луганской.

"Таким образом, мы надеемся увидеть шаги, которые гарантируют безопасное разведение сил и средств из этих районов, и призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем", - заявил Макрис.

Американский дипломат добавил, что только, когда обе стороны будут демонстрировать свою приверженность к постоянному уменьшению насилия, можно ожидать улучшения на местах.

Отдельно Макрис отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где проходит долгожданный ремонт моста и произошло сооружение временного обходного моста, что способствовало безопасному доступу для людей.

"Для гражданских лиц, которые годами страдали от тяжелых переходов, последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, распаленного Российской Федерацией", - заявил он.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, разведение сил на Донбассе возможно в случае 7 дней перемирья. По его словам, Украина ждет заключения ОБСЕ о соблюдении этого условия.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ВСУ продолжают готовить позиции для разведения военных на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин обвинил Украину в неспособности обеспечить разведение сил на Донбассе. По его словам, Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов.

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