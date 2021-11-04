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ОБСЕ зафиксировала танки оккупантов на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 3 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 10 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Патруль ОБСЕ заметил 7 танков Т-72 и еще три танка неустановленного типа в поселке Мирное недалеко от луганска.

Кроме того, ОБСЕ сообщает о признаках военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На полигоне боевиков в поселке Бойковское (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил 4 бронированные машины.

Напомним, что боевики на Донбассе стягивают артиллерию. Об этом доложила разведка.

Также сообщалось, что украинская разведка сообщила об обострении ситуации на границе с Россией этой зимой. Об этом рассказали в Минобороны.

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