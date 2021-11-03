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ОБСЕ зафиксировала более ста единиц техники оккупантов за линией отвода на Донбассе

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Донбасс, Среда 03 ноября 2021 14:19
ОБСЕ зафиксировала более ста единиц техники оккупантов за линией отвода на Донбассе Фото: ОБСЕ зафиксировала более ста единиц техники оккупантов за линией отвода на Донбассе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали факты грубых нарушений на Донбассе со стороны оккупантов. Все их вооружение и техника находятся вне определенных районов отвода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе Терново, в полосе действий так называемого "1 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ было обнаружено 67 танков и 12 боевых брониррованных машин (ББМ).

В районе Шимшиновки, в полосе действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, было обнаружено 10 танков и 25 единиц ББМ.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и согласования по меньшей мере трех батальонно-тактических групп с целью усиления или ротации подразделений на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В то же время позразделения ВСУ находятся на ранее определенных позициях. Также украинские военные неукоснительно соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе.

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