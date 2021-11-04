ОБСЕ зафиксировала танки оккупантов на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в европе продолжает фиксировать тяжелую военную технику оккупантов на Донбассе . На этот раз наблюдатели заметили танки боевиков в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 3 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 10 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Патруль ОБСЕ заметил 7 танков Т-72 и еще три танка неустановленного типа в поселке Мирное недалеко от луганска.

Кроме того, ОБСЕ сообщает о признаках военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На полигоне боевиков в поселке Бойковское (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил 4 бронированные машины.