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ОБСЄ зафіксувала танки окупантів на Донбасі

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 03:37
ОБСЄ зафіксувала танки окупантів на Донбасі Фото: ОБСЄ зафіксувала танки окупантів (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки та співробітництва в Європі продовжує фіксувати важку військову техніку окупантів на Донбасі. Цього разу спостерігачі помітили танки бойовиків у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 3 листопада.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила 10 танків на полігоні в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Патруль ОБСЄ помітив 7 танків Т - 72 і ще три танки невстановленого типу в селищі Мирне недалеко від Луганська.

Крім того, ОБСЄ повідомляє про ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. На полігоні бойовиків у селищі Бойківське (Донецька область) безпілотник ОБСЄ помітив 4 броньовані машини.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стягують артилерію. Про це доповіла розвідка.

Також повідомлялося, що українська розвідка повідомила про загострення ситуації на кордоні з Росією цієї зими. Про це розповіли в Міноборони.

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