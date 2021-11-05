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ОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы боевиков на Донбассе

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 06:29
ОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы боевиков на Донбассе Фото: ОБСЕ заметила танки гаубицы боевиков на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать на Донбассе нарушения со стороны боевиков. На этот раз наблюдатели сообщают о тяжелой технике оккупантов, размещенной в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 4 ноября.

ОБСЕ зафиксировала 3 гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода на полигоне вблизи н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург) в Донецкой области.

Речь идет о самоходных гаубицах 122-го калибра типа "Гвоздика". Их засек беспилотник наблюдателей.

Также, по данным воздушного наблюдения, боевики разместили в этом же месте 22 боевые бронированные машины.

Еще 4 танка, размещены за линиями отвода, но вне выделенных мест
хранения. ОБСЕ заметила их на полигоне вблизи Александровского. Среди них 3 танка типа T-62 и один танк Т-64.

Напомним, что ОБСЕ зафиксировала сотни единиц военной техники оккупантов. Ее разместили за линией отвода.

Также сообщалось, что боевики обстреляли КПВВ Золотое. Стреляли из минометов 82-го калибра.

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