ОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы боевиков на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать на Донбассе нарушения со стороны боевиков. На этот раз наблюдатели сообщают о тяжелой технике оккупантов, размещенной в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 4 ноября.