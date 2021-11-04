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Боевики на Донбассе обстреляли из минометов пункт пропуска "Золотое"

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Донбасс, Четверг 04 ноября 2021 19:10
Боевики на Донбассе обстреляли из минометов пункт пропуска "Золотое" Фото: боевики обстреляли из минометов КПВВ "Золотое" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на Донбассе 3 ноября обстреляли из миномета контрольный пункт въезда-выезда "Золотое". Повреждения получили защитные сооружения КПВВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В ООС отметили, что 3 ноября в период с 18:57 до 19:25 в районе населенного пункта Золотое-5 пророссийские боевики открыли огонь из миномета калибра 82 мм. Под обстрел попал КПВВ "Золотое".

"В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ", - уточнили в ООС.

О жертвах и раненых не сообщается. Военные отметили, что об обстреле КПВВ сообщено миссии ОБСЕ.

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Донбасс КПВВ ООС
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