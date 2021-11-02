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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за выходные дни более тысячи нарушений

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 03:53
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за выходные дни более тысячи нарушений Фото: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за выходные дни более 1000 нарушений (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала нарушения режима прекращения огня на Донбассе в период с вечера 29 по вечер 31 октября. Всего наблюдатели зафиксировали более тысячи нарушений в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 1 ноября.

Больше всего нарушений режима прекращения огня за выходные ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области - 988. Среди них 139 взрывов - 5 разрывов боеприпасов и 134 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на участке разведения в районе Петровского вечером 29 и ночью 30 октября - там зафиксировали многочисленные взрывы. В районе Широкино ситуация была напряженной ночью с 29 октября на 30, вечером 30 и в ночь на 31, а также днем 31 октября. Также в районе шахты "Октябрьской" наблюдатели зафиксировали нарушения вечером 31 октября.

В Луганской области зафиксировано 471 нарушение режима прекращения огня. Также ОБСЕ сообщает о 62 взрывах, среди которых 20 разрывов боеприпасов и 42 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в районе Станицы Луганской днем 31 октября. Там слышали выстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Наблюдатели предполагают, что там проходили боевые учения. Также напряженной была ситуация на участке разведения в районе Золото днем 30 октября. В районе Попасной слышали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и взрывы.

Напомним, что боевики удерживают трех женщин в плену на Донбассе. На просьбу об их освобождении оккупанты отказали.

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