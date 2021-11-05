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ОБСЄ зафіксувала танки і гаубиці бойовиків на Донбасі

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 06:29
ОБСЄ зафіксувала танки і гаубиці бойовиків на Донбасі Фото: ОБСЄ помітила танки гаубиці бойовиків на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати на Донбасі порушення з боку бойовиків. Цього разу спостерігачі повідомляють про важку техніку окупантів, розміщену в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 4 листопада.

ОБСЄ зафіксувала 3 гаубиці, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні поблизу н. п. Олександрівське (колиш. Рози Люксембург) в Донецькій області.

Йдеться про самохідні гаубиці 122-го калібру типу "Гвоздика". Їх засік безпілотник спостерігачів.

Також, за даними повітряного спостереження, бойовики розмістили в цьому ж місці 22 бойові броньовані машини.

Ще 4 танки, розміщені за лініями відведення, але не на виділених місцях зберігання.
ОБСЄ помітила їх на полігоні поблизу Олександрівського. Серед них 3 танки типу T-62 та один танк Т-64.

Нагадаємо, що ОБСЄ зафіксувала сотні одиниць військової техніки окупантів. Її розмістили за лінією відведення.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли КПВВ Золоте. Стріляли з мінометів 82-го калібру.

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