ОБСЄ зафіксувала танки і гаубиці бойовиків на Донбасі
Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати на Донбасі порушення з боку бойовиків. Цього разу спостерігачі повідомляють про важку техніку окупантів, розміщену в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 4 листопада.
ОБСЄ зафіксувала 3 гаубиці, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні поблизу н. п. Олександрівське (колиш. Рози Люксембург) в Донецькій області.
Йдеться про самохідні гаубиці 122-го калібру типу "Гвоздика". Їх засік безпілотник спостерігачів.
Також, за даними повітряного спостереження, бойовики розмістили в цьому ж місці 22 бойові броньовані машини.
Ще 4 танки, розміщені за лініями відведення, але не на виділених місцях зберігання.
ОБСЄ помітила їх на полігоні поблизу Олександрівського. Серед них 3 танки типу T-62 та один танк Т-64.
Нагадаємо, що ОБСЄ зафіксувала сотні одиниць військової техніки окупантів. Її розмістили за лінією відведення.
Також повідомлялося, що бойовики обстріляли КПВВ Золоте. Стріляли з мінометів 82-го калібру.