ОБСЄ зафіксувала танки і гаубиці бойовиків на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати на Донбасі порушення з боку бойовиків. Цього разу спостерігачі повідомляють про важку техніку окупантів, розміщену в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 4 листопада.