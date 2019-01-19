ОБСЄ зафіксувала на Донбасі танки бойовиків у житловій забудові

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Бойовики розмістили 3 танки поряд з житловими будинками у селищі Заїченко

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували порушення бойовиками лінії відведення важкого озброєння на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ від 18 січня 2019 року, російсько-окупаційні війська розміщують танки, самохідні та артилерійські установки з порушенням лінії відведення важкого озброєння. У середу, 16 січня, безпілотник ОБСЄ зафіксував три танки Т-72 поряд з житловими будинками у селищі Заїченко, що на південь від Донецька.

Крім того, за даними повітряного спостереження, у четвер, 17 січня, спостерігачі виявили за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння поблизу Мирного, що на південний захід від Луганська, 20 одиниць танків, 9 самохідних і 18 буксируваних одиниць артилерії або мінометів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував у районі Тернового на схід від Донецька 21 танк бойовиків, розміщений за межами виділених місць для їхнього зберігання.

Додамо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі розміщення важкого озброєння за межами визначених місць зберігання, зокрема, шістьох реактивних систем залпового вогню (БМ-21, "Град", 122 мм) і дванадцяти мінометів (одинадцяти ПМ-38, 120 мм, й одного 2Б11 "Сани", 120 мм).