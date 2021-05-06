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ОБСЕ зафиксировала обострение ситуации в Донецкой области: 217 нарушений за сутки

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 06:14
ОБСЕ зафиксировала обострение ситуации в Донецкой области: 217 нарушений за сутки Фото: обстрелы на Донбассе продолжаются ( twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе 217 нарушений режима прекращения огня за сутки, 4 мая. При этом, все нарушения произошли в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 5 мая.

Кроме обстрелов, в Донецкой области наблюдатели слышали десятки взрывов.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 217 нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва (1 разрыв, 5 взрывов в воздухе и 28 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в сообщении.

При этом большинство таких нарушений произошли в районе к юго-западу от
Горловки на территории, неподконтрольный украинскому правительству. Там наблюдатели услышали 15 взрывов и 50 выстрелов и очередей из выстрелов.

Также нарушений было немало в районе Майорска и возле Грунтово.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Напомним, боевики обстреляли гражданский сектор в Попасной Луганской области. В результате разрыва противотанковой ракеты произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке в Донецкой области боевики обстреляли больницу, где лечили COVID-больных. В результате умер пациент.

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