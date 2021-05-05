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На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил ранение

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 23:40
На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил ранение Фото: боевики обстреляли ВСУ из гранатометов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Сегодня, 5 мая, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. В результате один украинский воин получил осколковое ранение.

Об этом сообщает ОТГ "Північ" на своей странице в Facebook.

"В результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья украинского воина расценивают как удовлетворительное.

Также сообщается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"На действия противника наши воины открыли огонь", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики обстреляли гражданский сектор в Попасной. В результате произошел пожар.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли больницу в Красногоровке, где лечат больных коронавирусом. В больнице выбиты окна и пропало электричество.

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