ОБСЕ зафиксировала за неделю 4 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ обнаружила 57 единиц вооружения, расположенного с нарушением линии отвода

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшую неделю 4 тыс. нарушений режима прекращения огня на оккупированном Донбассе. О это в пятницу, 3 августа, в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, по словам Хуга, миссия обнаружила неотведенную военную технику как в оккупированных районах Донбасса, так и на подконтрольной украинскому правительству территории.

"Наши наблюдатели зафиксировали более 400 нарушений режима прекращения огня, это в воскресенье, например. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более четырех тысяч нарушений режима прекращения огня. Также на прошлой неделе мы зафиксировали наличие 57 единиц вооружения расположенных с нарушением линии отвода: 44 единицы в неподконтрольных правительству районах и 13 - в подконтрольных", - сообщил Хуг.

Вместе с тем, по его словам, начиная с 1 июля 2018 года в целом уровень насилия на оккупированной территории снизился в сравнении с предыдущим периодом. В ОБСЕ это связывают из договоренностью о прекращении огня на период сбора урожая зерновых.

"С момента подтверждения прекращения огня, которое вступило в силу с 1 июля, уровень насилия снизился, по сравнению с предыдущим периодом. Порой, как сегодня, царит полная тишина, но иногда вдруг наступает ад", - отметил Хуг.

Напомним, на оккупированном Донбассе за шесть месяцев 2018 года погибли 29 мирных жителей.