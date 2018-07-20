ХУГ: ОБСЄ не збирала особисті дані патрульних СММ

Для ОБСЄ вважається дуже серйозним питання приватності та безпеки персоналу

ОБСЄ не займалась збором особистих даних патрульних Спеціальної моніторингової місії (СММ), котрі начебто опинились у розпорядженні Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Про це повідомив Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає "Громадське".

За словами Хуга, для ОБСЄ вважається "дуже серйозним" питання приватності та безпеки персоналу.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не збирає інформацію про її співробітників… Ми поважаємо основоположні права на приватність наших співробітників і не моніторимо, не наглядаємо чи уважно досліджуємо приватне життя наших співробітників", - сказав він.

Хуг зазначив, що ОБСЄ звернулася до німецького телеканалу ARD, який оприлюднив розслідування про шпигунство росіян у СММ, за детальною інформацією щодо можливого витоку даних співробітників місії, які працюють у районі бойових дій на Донбасі.

"Ми повідомили журналістів ARD про те, що нам потрібно більше деталей щодо цього випадку", - зазначив Хуг.

Також додав, що в ОБСЄ постійно перевіряються системи безпеки, зокрема й ті, що пов’язані з інформбезпекою.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування через підозру про витік інформації.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість повідомленням про загрозу безпеці членів СММ ОБСЄ в Україні внаслідок ймовірного втручання спецслужб Росії.