ОБСЄ зафіксувала за тиждень 4 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі

ОБСЄ також виявила 57 одиниць озброєння, розташованого із порушенням лінії відведення

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулий тиждень 4 тис. порушень режиму припинення вогню на окупованому Донбасі. Про це у п'ятницю, 3 серпня, у ході брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, за словами Хуга, місія виявила невідведену військову техніку як в окупованих районах Донбасу, так і на підконтрольній українському уряду території.

"Наші спостерігачі зафіксували понад 400 порушень режиму припинення вогню, це у неділю, наприклад. Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад чотири тисячі порушень режиму припинення вогню. Також минулого тижня ми зафіксували наявність 57 одиниць озброєння розташованих із порушенням лінії відведення. 44 одиниці у непідконтрольних урядові районах і 13 - у підконтрольних", - повідомив Хуг.

Разом з тим, за його словами, починаючи з 1 липня 2018 року загалом рівень насильства на окупованій території знизився у порівнянні з попереднім періодом. В ОБСЄ це пов'язують із домовленості про припинення вогню на періоду збору урожаю зернових.

"З моменту підтвердження припинення вогню, яке набуло чинності з 1 липня, рівень насильства знизився, у порівнянні з попереднім періодом. Часом, як-от сьогодні, панує повна тиша, але інколи - раптом настає пекло", - зазначив Хуг.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі за шість місяців 2018 року загинули 29 мирних жителів.