На Донбасі за 6 місяців 2018 року загинули 29 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

Ще 132 особи отримали поранення

На окупованому Донбасі за 6 місяців 2018 року загинули 29 мирних жителів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Олександр Хуг.

За його словами, з першого січня і до липня СММ підтвердила 161 випадок жертв серед цивільного населення. Зокрема, 29 осіб загинули і 132 отримали поранення.

Також Хуг повідомив, що СММ ОБСЄ продовжує уточнювати деталі інциденту з обстрілом збройним формуванням групи підлітків на окупованій території Донбасу.

Нагадаємо, 2 серпня на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк повідомив, що в Горлівці (Донецька область) російські військовослужбовці обстріляли натовп підлітків, в результаті обстрілу кілька підлітків отримали поранення.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони на окупованих територіях почастішали випадки неправомірних дій з боку російських військових на адресу місцевих жителів.