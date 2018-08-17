ОБСЕ зафиксировала на Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы РФ
Украина представит факты появления на Донбассе новейших систем радиоэлектронной борьбы РФ
Участники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.
"Зафиксированые Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 4 новейшие и сложные российские системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении ВС РФ, является свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Украина представит подтвержденные факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях.
As reported by OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine, 4 modern and sophisticated Russian electronic warfare...Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Четвер, 16 августа 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия в жилых районах н.п. Пикузы, Докучаевск, Голубовское и Голубовка, а также возле Богдановки.
Так, согласно отчету миссии, в Пикузах, неподконтрольных украинской стороне, зафиксировали воронку, которая возникла в результате разрыва снаряда СПГ-9, 73 мм, выпущенного из западного-юго-западного направления.