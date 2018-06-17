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Миссия ОБСЕ зафиксировала последствия обстрелов в жилых районах на Донбассе

НовостиОбщество    17.06.2018 - 14:44
Фото: представители миссии ОБСЕ (osce.org)
Фото: представители миссии ОБСЕ (osce.org)

Представители миссии зафиксировали снаряды и дырки от пуль

Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия в жилых районах н.п. Пикузи, Докучаевск, Голубовское и Голубовка, а также возле Богдановки. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте ведомства.

Так, согласно отчету миссии, в Пикузах, неподконтрольных украинской стороне, зафиксировали воронку, которая возникла в результате разрыва снаряда СПГ-9, 73 мм, выпущенного из западного-юго-западного направления.

Повреждения от такого же снаряда были замечены в стене заброшенного здания сельсовета Пикуз, а кровля здания была разрушена в результате попадания минометной мины 82 мм

"В Докучаевске в квартире пятиэтажного жилого дома зафиксировали дырки от пуль в окне, которое выходит на запад. По оценке миссии, они возникли в результате попадания боеприпасов (7,62 мм), выпущенных с вооружения неустановленного типа с западного направления", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в н.п. Голубовка, неподконтрольном украинской стороне, крыша и стена жилого одноэтажного дома на ул. Севастопольской были разрушены в результате попадания артснаряда неустановленного типа, выпущенного с западного направления.

Также миссия ОБСЕ зафиксировала воронки в поле на юг от автодороги, которая ведет от н.п.Новогнатовка к н.п.Богдановка, а также на северо-запад от блокпоста ВСУ, расположенного на западном вьезде в Богдановку.

Напомним, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт ранее заявляла, что российские боевики использовали стрелковое оружие, чтобы запугать работников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Теги публикации: ОБСЕ, Российская Федерация, Донбасс, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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