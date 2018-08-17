ОБСЄ зафіксувала на Донбасі комплекси радіоелектронної боротьби РФ

Україна представить факти появи на Донбасі новітніх систем радіоелектронної боротьби РФ

Учасники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі новітні російські засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, десятки танків і артилерійських систем. Про це йдеться у повідомленні МЗС України в Facebook.

"Зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 4 новітні та складні російські системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що РФ вчергове вдається до ескалації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна представить підтверджені факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях.

As reported by OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine, 4 modern and sophisticated Russian electronic warfare... Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 16 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала пошкодження в результаті обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї в житлових районах н.п. Пікузи, Докучаєвськ, Голубовське і Голубівка, а також біля Богданівки.

Так, згідно зі звітом місії, у Пікузах, непідконтрольних українській стороні, зафіксували воронку, яка виникла в результаті розриву снаряда СПГ-9, 73 мм, випущеного із західного-південно-західного напрямку.