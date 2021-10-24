ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 183 нарушения "тишины"

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов. Из них 1 разрыв боеприпаса и 14 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что наиболее напряженная ситуация была на участке разведения в районе Петровское. Там наблюдатели зафиксировали 42 боеприпаса неопределенного происхождения и взрывы.

Также нарушения режима прекращения огня фиксировались в районе Широкино и Майорска.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 49 нарушений режима прекращения огня, включая 11 взрывов. Из них3 взрыва от исходящего огня, 3 разрыва боеприпасов и 5 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе участка разведения возле Золотого.