ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 183 порушення "тиші"

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 15 вибухів. З них 1 розрив боєприпасу і 14 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що найбільш напружена ситуація була на ділянці розведення в районі Петрівське. Там спостерігачі зафіксували 42 боєприпаси невизначеного походження та вибухи.

Також порушення режиму припинення вогню фіксувалися в районі Широкиного і Майорська.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 11 вибухів. З них 3 вибухи від вихідного вогню, 3 розриви боєприпасів і 5 вибухів невизначеного походження.

Відзначається, що всі порушення режиму припинення вогню зафіксовані в районі ділянки розведення біля Золотого.