ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 183 порушення "тиші"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 183 порушення режиму припинення вогню. Спостерігачі місії чули постріли та вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 23 жовтня.
У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 15 вибухів. З них 1 розрив боєприпасу і 14 вибухів невизначеного походження.
Зазначається, що найбільш напружена ситуація була на ділянці розведення в районі Петрівське. Там спостерігачі зафіксували 42 боєприпаси невизначеного походження та вибухи.
Також порушення режиму припинення вогню фіксувалися в районі Широкиного і Майорська.
У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 11 вибухів. З них 3 вибухи від вихідного вогню, 3 розриви боєприпасів і 5 вибухів невизначеного походження.
Відзначається, що всі порушення режиму припинення вогню зафіксовані в районі ділянки розведення біля Золотого.
Нагадаємо, що окупанти послабили блокаду співробітників ОБСЄ в окупованому Донецьку. Про це повідомила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід. Блокада тривала кілька днів.