ОБСЕ зафиксировала десятикратный рост нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел 1021 обстрел, в том числе почти 500 взрывов.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 3 апреля.
Отмечается, что в Донецкой области миссия зафиксировала 594 нарушения режима прекращения огня, в том числе 453 взрыва. В предыдущем отчетном периоде (2 апреля) в регионе отмечено 225 таких случаев.
В Луганской области сотрудники организации зафиксировали 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущие сутки здесь отмечен 31 случай обстрелов и взрывов.
"СММ продолжала мониторинг участков разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского", - отметили в ОБСЕ.
В организации отметили, что в ходе мониторинга сотрудники миссии посетили два пункта пересечения границы, неподконтрольных украинскому правительству, и изучили обстановку на территориях вблизи границы с РФ в Донецкой области. Других подробностей в ОБСЕ не приводят. При этом в миссии обратили внимание на продолжающееся ограничение свободы передвижений СММ в зоне конфликта.
Напомним, в отчете от 2 апреля сообщалось, что на Донбассе боевики продолжают ограничивать свободу передвижения мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ранее ОБСЕ зафиксировала многочисленные нарушения на Донбассе. Боевики нарушают тишину и не отводят технику.
РБК-Украина писало, что 4 апреля в зоне проведения ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сулима Сергей Алексеевич 1980 года рождения. Военный погиб от подрыва на взрывном устройстве.