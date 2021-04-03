На Донбассе гремят взрывы, боевики не отводят запрещенную технику, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Кроме того, боевики не отводят военную технику.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 2 апреля.

В ОБСЕ сообщают, что в Донецкой области миссия зафиксировала сразу 225 нарушений режима прекращения огня и 52 взрыва. Большинство из них произошли к югу и юго-западу от Макеевки, неподконтрольной украинскому правительству. Также взрывы слышали на севере недалеко о Широкино и к югу от Ясиноватой.

Напряженной остается ситуация и в Луганской области. Здесь миссия ОБСЕ зафиксировала 31 нарушение и 6 взрывов. Сообщается, что в основном нарушение режима тишины зафиксировали в возле участка разведения в районе Золотого.

Кроме того сообщается, что боевики не спешат отводить запрещенную технику. К примеру, 14 гаубиц и 1 противотанковую пушку заметили в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Большая часть этой техники находились на полигоне возле Бугаевки. Там же зафиксировали 28 танков, 2 зенитных ракетных комплекса и 9 минометов.

В Луганской области в зоне безопасности ОБСЕ обнаружила признаки военного присутствия и присутствия военного типа. Наблюдатели заметили 8 боевых бронированных машины и зенитную установку в неподконтрольных украинскому правительству районах.