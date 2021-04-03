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США призвали обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 15:08
США призвали обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе Фото: наблюдатель СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Посольство США в Украине обратило внимание на ситуацию с препятствованием работе наблюдателей мисии ОБСЕ на Донбассе. Дипломаты призывают предоставить СММ беспрепятственный доступ.

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.

Отмечается, что по сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области.

"В свете усиливающейся напряженности ситуации мы призываем все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, в соответствии с договоренностями.", - говорится в заявлении.

Напомним, в отчете от 2 апреля сообщается, что на Донбассе боевики продолжают ограничивать свободу передвижения мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее ОБСЕ зафиксировала многочисленные нарушения на Донбассе. Боевики нарушают тишину и не отводят технику.

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