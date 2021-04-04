ОБСЄ зафіксувала десятикратне зростання порушень перемир'я на Донбасі

Відзначається, що в Донецькій області місія зафіксувала 594 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 453 вибуху. У попередньому звітному періоді (2 квітня) в регіоні відзначено 225 таких випадків.

У Луганській області співробітники організації зафіксували 427 порушень режиму припинення вогню, включаючи 58 вибухів. За попередню добу тут відзначений 31 випадок обстрілу і вибухів.

"СММ продовжувала моніторинг ділянок розведення в районі Станиці Луганській, Золотого і Петровського", - відзначили в ОБСЄ.

В організації зазначили, що в ході моніторингу співробітники місії відвідали два пункти перетину кордону, непідконтрольних українському уряду, і вивчили обстановку на територіях поблизу кордону з РФ в Донецькій області. Інших подробиць в ОБСЄ не призводять. При цьому в місії звернули увагу на триваюче обмеження свободи пересувань СММ в зоні конфлікту.