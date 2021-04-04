RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОБСЄ зафіксувала десятикратне зростання порушень перемир'я на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього в зонах розмежування стався тисячу двадцять-один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 3 квітня.

Відзначається, що в Донецькій області місія зафіксувала 594 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 453 вибуху. У попередньому звітному періоді (2 квітня) в регіоні відзначено 225 таких випадків.

У Луганській області співробітники організації зафіксували 427 порушень режиму припинення вогню, включаючи 58 вибухів. За попередню добу тут відзначений 31 випадок обстрілу і вибухів.

"СММ продовжувала моніторинг ділянок розведення в районі Станиці Луганській, Золотого і Петровського", - відзначили в ОБСЄ.

В організації зазначили, що в ході моніторингу співробітники місії відвідали два пункти перетину кордону, непідконтрольних українському уряду, і вивчили обстановку на територіях поблизу кордону з РФ в Донецькій області. Інших подробиць в ОБСЄ не призводять. При цьому в місії звернули увагу на триваюче обмеження свободи пересувань СММ в зоні конфлікту.

Нагадаємо, в звіті від 2 квітня повідомлялося, що на Донбасі бойовики продовжують обмежувати свободу пересування моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше ОБСЄ зафіксувала численні порушення на Донбасі. Бойовики порушують тишу і не відводять техніку.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в зоні проведення ООС загинув головний сержант гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти військової частини А3892 Сулима Сергій Олексійович 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховий пристрій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄДонбас
Читайте також
Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів обстріляли позиції ООС, є загиблий
Пильно стежать. Франція і Німеччина закликали припинити ескалацію в Донбасі
Міномети, кулемети та гранатомети: на Донбасі сьогодні шість порушень "тиші"
Прогноз погоди