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Больше сотни танков, "Грады", минометы: в ОБСЕ рассказали о военной технике оккупантов

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Украина, Суббота 11 декабря 2021 04:29
Больше сотни танков, "Грады", минометы: в ОБСЕ рассказали о военной технике оккупантов Фото: в ОБСЕ рассказали о военной технике оккупантов на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты на Донбассе размещают танки, "Грады", минометы и гаубицы. Подробнее о военной технике боевиков рассказали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 10 декабря.

ОБСЕ зафиксировала 9 реактивных систем залпового огня и 24 буксируемые гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 "Градов" боевики разместили на полигоне около н. п. Миусинск, еще 3 - на полигоне около н. п. Мирное возле Луганска. На полигоне вблизи н. п. Бугаевка беспилотник ОБСЕ заметил 13 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 11 буксируемых гаубиц "Лягушка".

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила 129 танков, 42 гаубицы, 12 минометов, 9 зенитных ракетных
комплексов и 6 противотанковых пушек на 5 полигонах в неподконтрольных
правительству районах Луганской области.

На полигоне возле Миусинска оккупанты разместили 10 гаубиц "Гвоздика", 12 гаубиц "Лягушка", 19 танков (Т-64 -17 ед. и Т-72 - 2 ед.) 3 зенитных ракетных комплекса "Стрела".

На полигоне в районе Мирного беспилотник ОБСЕ заметил 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"), 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка"), 6 противотанковых пушек ("Рапира"), 12 минометов (2Б11 "Сани"), 32 танка (Т-72 - 28 ед. и Т-64 - 4 ед.) 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

На полигоне вблизи н. п. Круглик оккупанты разместили 28 танков (Т-64 - 19 ед. и Т-72 - 9 ед.). На полигоне возле Бугаевки - 26 танков (Т-64 - 18 ед. и Т-72 - 8 ед.) и 5 зенитных ракетных комплексов "Стрела". На полигоне вблизи н. п. Шимшиновка оккупанты разместили 18 танков (Т-72).

Также в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил 4 бронетранспортера (типа БТР), которые двигались в колонне на запад.

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