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ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за вихідні

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Україна, Вівторок 14 грудня 2021 04:29
ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за вихідні Фото: ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за вихідні
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За ці вихідні, з 10 по 12 грудня, там зафіксували 810 порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 13 Грудня.

Найбільш небезпечною була ситуація в Луганській області. Там за вихідні сталося 599 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 107 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталося поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте. Там фіксували вибухи, вибухи АГС, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А в районі Попасної гриміли міномети.

У Донецькій області зафіксували 211 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 30 вибухів. З них 3 вибухи в повітрі, 1 розрив боєприпасу і 26 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталася в районах Широкине, Південне, Залізне. У цих районах фіксували вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики здійснюють дистанційне мінування територій. В результаті на міні підірвався український військовий, він потрапив в госпіталь.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі стягують важке озброєння. Спостерігачі ОБСЄ помітили сотні танків," Гради", гаубиці та іншу техніку.

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