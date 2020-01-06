ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОБСЕ зафиксировала 22 неотведенных "Града" боевиков на Донбассе

Новости » Общество     06.01.2020 - 22:36
ОБСЕ зафиксировала 22 неотведенных "Града" боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Боевики не отвели 22 "Града" от линии разграничения в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками на Донбассе военной техники с нарушением минских договоренностей. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января.

Сообщается, что 4 января на оккупированной территории Луганской области вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч), что рядом с линией разграничения, патруль зафиксировано размещение 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", - заявили в украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявили.

Напомним, на протяжении понедельника, 6 января, боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. При этом боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы вблизи Крымского.

Также сообщалось, что за 5 января в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинских военных, еще один получил ранение. Всего боевики четыре раза обстреливали позиции ООС.

Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе Меркель и Путин обсудят конфликт на Донбассе в ходе встречи
Новости Украины ГрадДонбассОБСЕ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь