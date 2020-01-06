ОБСЄ зафіксувала 22 невідведених "Града" бойовиків на Донбасі

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Бойовики не відвели 22 "Граду" від лінії розмежування в Луганській області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала розміщення бойовиками на Донбасі військової техніки з порушенням мінських домовленостей. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 6 січня.

Повідомляється, що 4 січня на окупованій території Луганської області поблизу населеного пункту Кришталевий (кол. Красний Луч), що поряд з лінією розмежування, патруль зафіксовано розміщення 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися мінські домовленості і відверто нехтують взятими зобов'язаннями в рамках консультацій тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", - заявили в українській стороні спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін заявили

Нагадаємо, протягом понеділка, 6 січня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий. При цьому бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети поблизу Кримського.

Також повідомлялося, що за 5 січня в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українських військових, ще один отримав поранення. Всього бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС.