ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Общество     06.01.2020 - 18:16
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы вблизи Крымского

В понедельник, 6 января, боевики три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции ООС вблизи Крымского. При том использовались запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в ООС.

Также отмечается, что на участках разведения сил и средств №1 и №2 6 января соблюдался режим "тишины".

Напомним, 5 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный. Также двое военнослужащих ВСУ подорвались на мине. Один из них погиб в больнице, второй находится в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Донбассе. Канцлер Германии посетит Россию с рабочим визитом 11 января.

Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение
Новости Украины ООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь