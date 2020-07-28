ОБСЕ зафиксировала 111 обстрелов на Донбассе со дня договоренностей о перемирии

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе с дня договоренностей о перемирии. Участники Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о прекращении огня на заседании 22 июля.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в Донецкой области.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 27 июля, в 00:01, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, в том числе 21 взрыв", - говорится в сообщении.

Как известно, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Однако, за первые два дня перемирия боевики нарушили режим прекращения огня три раза.

Ранее Резников заявил, что прекращение огня на Донбассе со стороны боевиков должна контролировать мониторинговая миссия ОБСЕ.