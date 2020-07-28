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Контролировать прекращение огня со стороны боевиков должна ОБСЕ, - Резников

Киев, Вторник 28 июля 2020 12:34
Контролировать прекращение огня со стороны боевиков должна ОБСЕ, - Резников
Фото: наблюдатели ОБСЕ на Донбассе (osce.usmission.gov)
Автор: Владислав Красинский

Нарушения перемирия на Донбассе должны быть расследованы

Прекращение огня на Донбассе со стороны боевиков должна контролировать мониторинговая миссия ОБСЕ. Однако существуют риски, поскольку ее работу на оккупированных территориях ограничивают.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проверка Минском: как работает и зачем нужно новое перемирие на Донбассе".

Отметим, накануне командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявлял, что контролировать боевиков должны их "командиры", а представители ОБСЕ - наблюдать за этим процессом. Однако вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии РБК-Украина отметил, что по процедуре за контроль соблюдения перемирия со стороны боевиков отвечает СММ ОБСЕ.

"Пусть они (боевики, - ред.) им (СММ ОБСЕ, - ред.) и докладывают, что вот условный боец Иванов перепутал, испугался тени и выстрелил. Все услышали. Никто не пострадал. Замечание сделали, извинения приняты", - объяснил Резников.

Он также отметил, что первые факты стрельбы по украинским позициям после начала перемирия должны быть расследованы. Если это произошло намерено, то нарушители должны понести ответственность согласно решению Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее Резников заявил, что Российская Федерация взяла на себя политическую ответственность за прекращение огня на Донбассе.

Кроме того, представитель Украины в ТКГ Андрей Костин заявил, что Украина будет информировать ОБСЕ и международных партнеров обо всех случаях открытия огня со стороны боевиков.

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Новости Украины ОБСЕДонбассАлексей Резниковрежим прекращения огня
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