ОБСЕ зафиксировала 100 взрывов на Донбассе за сутки

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Больше всего взрывов зафиксировано неподалеку Дебальцево

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что с вечера 21 до вечера 22 сентября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, уменьшилось количество взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, и составляла около 100.

Отмечается, что 28 % нарушений зафиксировано в районах к югу и юго-юго-востоку от н. п. Пищевик, около 25 % - на восток и восточно-юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), примерно 17 % - на северо-запад от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км на северо-восток от Донецка), в том числе 29 взрывов.

Кроме того, около 9% нарушений зафиксировано на северо-запад от Дебальцево (неподконтрольное правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) с наибольшим количеством взрывов - 39.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) от начала суток, 23 сентября, боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных.

РБК-Украина писало, за минувшие сутки, 22 сентября, боевики нарушали режим прекращения огня 15 раз.