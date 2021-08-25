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В ОБСЕ выразили обеспокоенность санкциями против СМИ в Украине

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Вена, Среда 25 августа 2021 18:46
В ОБСЕ выразили обеспокоенность санкциями против СМИ в Украине Фото: Тереза Рибейро, представитель ОБСЕ (фото flickr.com/afdbgroup)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность практикой применения Украиной санкций в отношении средств массовой информации (СМИ). Речь идет о недавних ограничениях в отношении изданий "Страна","Ведомости" и "Московский комсомолец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власть должна найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", - сказала Рибейро.

Представитель ОБСЕ отметила, что свобода СМИ зависит от "здоровой, яркой и конкурентной среды", которая включает "голоса, предоставляющие различные новости".

"Любые санкции в отношении СМИ должны подлежать тщательному контролю, который будет сопровождаться действенными процедурными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства", - добавила она.

Напомним, в субботу, 21 августа, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и его активов.

Кроме того, в понедельник, 23 августа, глава государства ввел санкции против ряда российских СМИ и Ростелекома.

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