В ОБСЕ выразили обеспокоенность санкциями против СМИ в Украине
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность практикой применения Украиной санкций в отношении средств массовой информации (СМИ). Речь идет о недавних ограничениях в отношении изданий "Страна","Ведомости" и "Московский комсомолец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.
"Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власть должна найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", - сказала Рибейро.
Представитель ОБСЕ отметила, что свобода СМИ зависит от "здоровой, яркой и конкурентной среды", которая включает "голоса, предоставляющие различные новости".
"Любые санкции в отношении СМИ должны подлежать тщательному контролю, который будет сопровождаться действенными процедурными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства", - добавила она.
Напомним, в субботу, 21 августа, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и его активов.
Кроме того, в понедельник, 23 августа, глава государства ввел санкции против ряда российских СМИ и Ростелекома.