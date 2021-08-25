В ОБСЄ висловили стурбованість санкціями проти ЗМІ в Україні
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро висловила занепокоєння щодо практики застосування Україною санкцій щодо засобів масової інформації (ЗМІ). Мова йде про нещодавні обмеження щодо видань "Страна", "Ведомости" та "Московский комсомолец".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.
"Хоча Україна має законне право захищати свою національну безпеку, влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у розв'язанні проблем, пов'язаних із ЗМІ, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань ОБСЄ", - сказала Рібейро.
Представник ОБСЄ наголосила, що свобода ЗМІ залежить від "здорового, яскравого та конкурентного середовища", яке включає "голоси, які надають різноманітні новини".
"Будь-які санкції щодо ЗМІ повинні підлягати ретельному контролю, що супроводжуватиметься дієвими процедурними гарантіями для запобігання неправомірному втручанню", - додала вона.
Нагадаємо, у суботу, 21 серпня, президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви та його активів.
Крім того, у понеділок, 23 серпня, глава держави ввів санкції проти низки російських ЗМІ та Ростелекому.