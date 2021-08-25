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В ОБСЄ висловили стурбованість санкціями проти ЗМІ в Україні

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Відень, Середа 25 серпня 2021 18:46
В ОБСЄ висловили стурбованість санкціями проти ЗМІ в Україні Фото: Тереза Рібейро, представник ОБСЄ (flickr.com/afdbgroup)
Автор: Дмитро Левицький

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза ​​Рібейро висловила занепокоєння щодо практики застосування Україною санкцій щодо засобів масової інформації (ЗМІ). Мова йде про нещодавні обмеження щодо видань "Страна", "Ведомости" та "Московский комсомолец".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

"Хоча Україна має законне право захищати свою національну безпеку, влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у розв'язанні проблем, пов'язаних із ЗМІ, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань ОБСЄ", - сказала Рібейро.

Представник ОБСЄ наголосила, що свобода ЗМІ залежить від "здорового, яскравого та конкурентного середовища", яке включає "голоси, які надають різноманітні новини".

"Будь-які санкції щодо ЗМІ повинні підлягати ретельному контролю, що супроводжуватиметься дієвими процедурними гарантіями для запобігання неправомірному втручанню", - додала вона.

Нагадаємо, у суботу, 21 серпня, президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви та його активів.

Крім того, у понеділок, 23 серпня, глава держави ввів санкції проти низки російських ЗМІ та Ростелекому.

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