В ОБСЄ висловили стурбованість санкціями проти ЗМІ в Україні

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза ​​Рібейро висловила занепокоєння щодо практики застосування Україною санкцій щодо засобів масової інформації (ЗМІ). Мова йде про нещодавні обмеження щодо видань "Страна", "Ведомости" та "Московский комсомолец".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ .

"Хоча Україна має законне право захищати свою національну безпеку, влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у розв'язанні проблем, пов'язаних із ЗМІ, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань ОБСЄ", - сказала Рібейро.

Представник ОБСЄ наголосила, що свобода ЗМІ залежить від "здорового, яскравого та конкурентного середовища", яке включає "голоси, які надають різноманітні новини".

"Будь-які санкції щодо ЗМІ повинні підлягати ретельному контролю, що супроводжуватиметься дієвими процедурними гарантіями для запобігання неправомірному втручанню", - додала вона.