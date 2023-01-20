ОБСЄ вимагає від Росії повернення викрадених автівок
Викрадення Росією близько 50 автомобілів ОБСЄ є неприйнятним. В організації вимагають РФ повернути майно.
Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
В ОБСЄ заявили, що крім викрадення автівок, Росія з квітня утримує трьох співробітників моніторингової місії за сумнівними звинуваченнями.
"Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - йдеться у заяві.
В Євросоюзі наголошують, що РФ має негайно віддати майно ОБСЄ і відпустити затриманих співробітників.
Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.
Потім стало відомо, що Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.