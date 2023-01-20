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ОБСЄ вимагає від Росії повернення викрадених автівок

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 03:17
ОБСЄ вимагає від Росії повернення викрадених автівок Фото: ОБСЄ вимагає у Росії повернути викрадені автівки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Викрадення Росією близько 50 автомобілів ОБСЄ є неприйнятним. В організації вимагають РФ повернути майно.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

В ОБСЄ заявили, що крім викрадення автівок, Росія з квітня утримує трьох співробітників моніторингової місії за сумнівними звинуваченнями.

"Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - йдеться у заяві.

В Євросоюзі наголошують, що РФ має негайно віддати майно ОБСЄ і відпустити затриманих співробітників.

Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

Потім стало відомо, що Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.

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