ОБСЄ вимагає від Росії повернення викрадених автівок

Викрадення Росією близько 50 автомобілів ОБСЄ є неприйнятним. В організації вимагають РФ повернути майно.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

В ОБСЄ заявили, що крім викрадення автівок, Росія з квітня утримує трьох співробітників моніторингової місії за сумнівними звинуваченнями. "Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - йдеться у заяві. В Євросоюзі наголошують, що РФ має негайно віддати майно ОБСЄ і відпустити затриманих співробітників.