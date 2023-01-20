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ОБСЕ требует от России возвращения похищенных автомобилей

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Украина, Пятница 20 января 2023 03:17
ОБСЕ требует от России возвращения похищенных автомобилей Фото: ОБСЕ требует в России вернуть похищенные автомобили (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В ОБСЕ заявили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.

"В последние 11 месяцев РФ атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. На минувших выходных мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это – неприемлемо", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.

Затем стало известно, что Россия угнала у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине около 50 автомобилей и использует их на временно оккупированных территориях.

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