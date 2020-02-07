В ОБСЕ видят позитив на Донбассе несмотря на постоянные обстрелы

Фото: Яшар Халит Чевик (OSCE/Micky Kroell)

Одновременно с тем, для прогресса в регионе необходимо полностью прекратить огонь

Последние события на востоке Украины являются положительными, однако для дальнейшего прогресса необходимо полное соблюдение режима прекращения огня. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

По его словам, последствия недавнего разведения сил в трех согласованных районах на Донбассе, а также реконструкция моста возле Станицы Луганской являются в целом "положительными", однако важным элементом прогресса остается полное прекращение огня в регионе.

"Необходимо приложить больше усилий для разминирования и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения, чтобы облегчить ежедневные трудности, с которыми сталкиваются гражданские лица", - сказал Чевик.

Он также напомнил, что СММ продолжает испытывать ограничения на свободу передвижения, из-за чего наблюдатели не могут выполнять свои порученные задачи.

Напомним, в январе российские незаконные вооруженные формирования более 90 раз ограничивали свободу передвижения патрулей наблюдателей.

Также РБК-Украина сообщало, что с начала 2020 года НЗФ 93 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.