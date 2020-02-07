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В ОБСЄ бачать позитив на Донбасі незважаючи на постійні обстріли

Новини » Політика     07.02.2020 - 11:30
В ОБСЄ бачать позитив на Донбасі незважаючи на постійні обстріли
Фото: Яшар Халіт Чевік (OSCE/Micky Kroell)

Одночасно з тим, для прогресу в регіоні необхідно повністю припинити вогонь

Останні події на сході України є позитивними, однак для подальшого прогресу необхідно повне дотримання режиму припинення вогню. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

За його словами, наслідки нещодавнього розведення сил у трьох узгоджених районах на Донбасі, а також реконструкція мосту біля Станиці Луганської є в цілому "позитивними", проте важливим елементом прогресу залишається повне припинення вогню в регіоні.

"Необхідно докласти більше зусиль для розмінування та відкриття нових контрольно-пропускних пунктів на лінії зіткнення, щоб полегшити щоденні труднощі, з якими стикаються цивільні особи", - сказав Чевік.

Він також нагадав, що СММ продовжує зазнавати обмеження на свободу пересування, через що спостерігачі не можуть виконувати свої завдання.

Нагадаємо, у січні російські незаконні збройні формування понад 90 разів обмежували свободу пересування патрулів спостерігачів.

Також РБК-Україна повідомляло, що з початку 2020 року НЗФ 93 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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