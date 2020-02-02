ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 12:08
Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Больше всего нарушений зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко

Российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, в течение января боевики более 90 раз ограничивали свободу передвижения патрулей наблюдателей. Больше всего задержек в доступе на оккупированные территории были зафиксированы вблизи Верхнешироковского (22) и Заиченко (17).

Кроме того, в отчете ОБСЕ от 31 января сообщается о том, что оккупанты отказали наблюдателям в проезде на оккупированную территорию через блокпост вблизи Заиченко, а также задержали патруль ОБСЕ на 20 минут во время прохождения блокпоста западнее Верхнешироковского.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе заблокировали въезд патрулю миссии ОБСЕ на оккупированную территорию со стороны Мариуполя. Оккупанты отказали патрулю в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское.

Также РБК-Украина писало, что боевики неделю блокируют передвижение миссии ОБСЕ возле участков разведение сил.

На Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения У Зеленского надеются договориться о выборах в ОРДЛО на следующей нормандской встрече
Новости Украины ОБСЕДонбассбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь