Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Больше всего нарушений зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко

Российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, в течение января боевики более 90 раз ограничивали свободу передвижения патрулей наблюдателей. Больше всего задержек в доступе на оккупированные территории были зафиксированы вблизи Верхнешироковского (22) и Заиченко (17).

Кроме того, в отчете ОБСЕ от 31 января сообщается о том, что оккупанты отказали наблюдателям в проезде на оккупированную территорию через блокпост вблизи Заиченко, а также задержали патруль ОБСЕ на 20 минут во время прохождения блокпоста западнее Верхнешироковского.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе заблокировали въезд патрулю миссии ОБСЕ на оккупированную территорию со стороны Мариуполя. Оккупанты отказали патрулю в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское.

Также РБК-Украина писало, что боевики неделю блокируют передвижение миссии ОБСЕ возле участков разведение сил.