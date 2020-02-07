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На Донбассе под обстрелами ранен украинский военный

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 07:25
На Донбассе под обстрелами ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 4 раза нарушили "тишину", применив гранатометы

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 февраля, украинский военный получил ранение в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации. Об этом передает прес-центр ООС.

Отмечается, что 6 февраля противник 4 раза нарушил режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле Красногоровки, дважды обстрелы велись рядом с Ореховым. Огневую активность зафиксировали также в районе населенного пункта Новолуганское.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - уточнили в ООС.

На Донбассе под обстрелами ранен украинский военныйНа Донбассе под обстрелами ранен украинский военный

Напомним, в пятницу, 7 февраля, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод планирует посетить Донбасс. В частности министр отметил, что совершит визит в зону проведения операции Объединенных сил.

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