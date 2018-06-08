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Интервью

В ОБСЕ сообщают о предупредительных выстрелах в отношении миссии в Пивденном

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 16:27
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Ранее наблюдателям были предоставлены гарантии безопасности как от ВСУ, так и от боевиков

В Пивденном (Донецкая область) в 70-100 метрах от сотрудников миссии ОБСЕ были произведены предупредительные выстрелы. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Как сообщается, вчера утром, 7 июня 2018 года, патруль миссии ОБСЕ, который состоял из 15 сотрудников миссии на 4 бронированных автомобилей, нахолся в Чигарях (на юго-восточной окраине н. п. Пивденное). Двое членов патруля в сопровождении украинских военных двигались на восток по улице Полтавской, остальные 13 членов патруля ожидали примерно в 50 м к западу.

"По мере продвижения вперед в сопровождении офицеров Вооруженных сил Украины двое членов патруля услышали 2 одиночных выстрела, за которыми последовала очередь из стрелкового оружия примерно в 70-100 м к востоку. По их оценке, огонь из стрелкового оружия носил предупредительный характер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кто-то прокричал наблюдателям по-русски: "Не подходите!". Автомобиль СММ подъехал к месту, где укрылись двое членов патруля, забрал их, после чего наблюдатели покинули данный район.

Сообщается, что перед визитом наблюдателей им были предоставлены гарантии безопасности как от Вооруженных сил Украины, так и от вооруженных формирований.

"Миссия также уведомила об этом СЦКК и вооруженные формирования и обратилась к ним с просьбой провести соответствующее разбирательство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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