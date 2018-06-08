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Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 14:02
Фото: Александр Хуг (УНИАН)
Фото: Александр Хуг (УНИАН)

Хуг находится с рабочим визитом на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Тwitter.

"На прошлой неделе миссия СММ зафиксировала более 5 300 нарушений прекращения огня", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции. Хуг также отметил, что в результате несоблюдения режима прекращения огня ДФС пришлось закрыть на этой неделе.

В результате боевых действий вблизи Крымского ранены двое военных, - Минобороны Миссия ОБСЕ готова содействовать запуску Донецкой фильтровальной станции
Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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