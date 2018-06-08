Хуг находится с рабочим визитом на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Тwitter.

"На прошлой неделе миссия СММ зафиксировала более 5 300 нарушений прекращения огня", - сообщил он.

OSCE’s Hug: Last week SMM recorded over 5,300 ceasefire violations; in May 28,000 CFVs recorded with at least 2,248 caused by weapons that should have been withdrawn in accordance with Minsk #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции. Хуг также отметил, что в результате несоблюдения режима прекращения огня ДФС пришлось закрыть на этой неделе.